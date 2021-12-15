Дефицит бюджета Канады на 2021-2022 годы скорректировали до $112,5 млрд

ОТТАВА, 15 декабря. /ТАСС/. Прогнозируемый дефицит бюджета Канады на 2021-2022 финансовый год скорректирован до 144,5 млрд канадских долларов ($112,5 млрд), что на 6,6% ниже изначальных прогнозов. Об во вторник заявила глава канадского министерства финансов Христя Фриланд, выступая в национальном парламенте по видеоконференции в целях предосторожности, так как у нескольких сотрудников ее канцелярии было выявлено заражение коронавирусной инфекцией.

"Реальность такова, что экономика [Канады] оказалась более устойчивой, чем мы прогнозировали", - пояснила она. Фриланд также сообщила, что до конца этого года инфляция прогнозируется на уровне 3,3%, а в 2022 году этот показатель снизится до 3,1%. В апреле глава Минфина заявила, что прогнозируемый дефицит бюджета составит 154,7 млрд канадских долларов ($120,4 млрд).

В 2020 году из-за пандемии канадское правительство так и не приняло бюджет. При этом, по подсчетам специалистов, Канада потратила за прошедший фискальный год (закончился 1 апреля) 354,2 млрд канадских долларов ($275,7 млрд). Согласно предварительным расчетам Минфина, в 2022-2023 годах дефицит бюджета должен снизиться до 60 млрд канадских долларов ($46,7 млрд), а в 2025-2026 годах - до 30 млрд канадских долларов ($23,3 млрд).