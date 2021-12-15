Опрос: две трети россиян не брали в 2021 году кредитов

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Две трети россиян (65%) не брали в уходящем 2021 году кредитов, свидетельствуют данные совместного опроса банка "Открытие" и страховой компании "Росгосстрах" (имеется в распоряжении ТАСС).

При этом 21% респондентов брали потребительские кредиты, еще 16% оформляли кредитные карты, 4% решились на ипотеку, а 1% опрошенных взяли кредит на развитие бизнеса.

По данным проведенного опроса, у 31% респондентов по итогам 2021 года финансовое состояние не изменилось, а у 24% оно незначительно улучшилось и еще у 6% - резко улучшилось. Чаще других об улучшении финансового положения говорили жители Приволжского федерального округа, а также Санкт-Петербурга и Ленинградской области (по 34%). Реже других - на Дальнем Востоке (22%).

Незначительно ухудшилось финансовое положение 29% россиян, а значительно - еще у 10%. Больше всего респондентов заявили об ухудшении финансового положения в уходящем году в Центральном и Южном федеральных округах (43%)

Говоря об инвестициях, 61% россиян ответили, что не инвестировали в уходящем году или заявили об отсутствии денег на эти цели. Тем не менее, 19% опрошенных открыли накопительный счет, 17% оформили банковский вклад, а еще 11% покупали акции и облигации.

Также среди опрошенных 5% респондентов отметили, что инвестировали в недвижимость, а еще 9% инвестировали в другие финансовые инструменты.

Опрос проведен банком "Открытие" и СК "Росгосстрах" 8-13 декабря по репрезентативной выборке среди 1000 россиян в возрасте 18-65 лет в городах с населением более 100 тыс. человек.