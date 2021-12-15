Новая 14-я ветка метрополитена в Шанхае протяженностью 38 км откроется до конца 2021 года

ШАНХАЙ, 15 декабря. /ТАСС/. Новая 14-я ветка в метрополитене Шанхая, который является самым протяженным в мире, будет введена в эксплуатацию до конца текущего года. Об этом пишет в среду местная газета Shanghai Daily со ссылкой на компанию-оператора городской подземки Shanghai Metro.

Поезда по данной линии, которая проложена через городские районы Цзядин, Путо, Цзинъань и Хуанпу, будут курсировать в беспилотном режиме. Ветка уже прошла все необходимые испытания и проверки на безопасности. После введения в эксплуатацию она станет последней линией метро, проложенной через центральные районы мегаполиса.

Общая протяженность новой линии с 31 станцией составляет 38 километров. По маршруту своего прохождения она пересекается с тринадцатью другими ветками городской подземки.

В декабре 2018 года Госкомитет по делам развития и реформ КНР одобрил масштабный план расширения существующих и строительства новых веток шанхайского метрополитена на 2018 - 2023 годы. Самым главным пунктом программы является прокладка новой линии метро в островной район Чунмин, куда пока можно добраться лишь на автомобиле по подводному туннелю сначала на остров Чансин, а оттуда по мосту через реку Янцзы. Реализация этого масштабного проекта займет около пяти лет.

Согласно планам правительства, к 2030 году общая протяженность линий шанхайского метро должна составить 1642 км, а к 2035 году увеличена до 2 тыс. км. После запуска 14-й ветки этот показатель превысит 800 километров.