Белый дом поддержал инициативу об ограничении импорта товаров из Синьцзяна

ВАШИНГТОН, 15 декабря. /ТАСС/. Администрация США приветствует договоренности между американскими законодателями относительно итоговой версии законопроекта о предотвращении принудительного труда уйгуров в Синьцзян-Уйгурском автономном районе (СУАР) КНР и готова работать над реализацией данной инициативы. Об этом говорится в распространенном во вторник заявлении пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки.

Законопроект предусматривает введение ограничений на импорт товаров из СУАР и санкций в отношении физических лиц и организаций, несущих, по утверждению американской стороны, ответственность за "нарушение прав человека" в этом регионе Китая. Палата представителей Конгресса США на прошлой неделе одобрила данный законопроект. В июле Сенат Конгресса США принял схожую инициативу. Представители обеих палат заявили во вторник, что достигли договоренностей относительно согласования окончательной версии документа. Ожидается, что позднее он поступит на подпись президенту США Джо Байдену.

Как отмечается в заявлении Псаки, американский лидер "приветствует договоренности в Конгрессе относительно пользующегося поддержкой обеих партий закона о предотвращении принудительного труда уйгуров". По словам пресс-секретаря Белого дома, "администрация будет тесно взаимодействовать с Конгрессом с целью выполнения положений документа". Во вторник Псаки сообщила, что Байден намерен подписать законопроект после окончательного согласования его текста.

Официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь на прошлой неделе призвал США немедленно прекратить продвижение указанного законопроекта. Он подчеркнул, что Китай решительно настроен защищать свои государственные интересы.

Обострение отношений Пекина со странами Запада вызывает тема прав нацменьшинств в Китае. Западные государства обвиняют КНР в создании сети исправительных лагерей, где якобы могут принудительно содержаться до 1 млн уйгуров, и использовании труда находящихся там людей. Власти Китая ранее многократно опровергали информацию о создании сети пенитенциарных учреждений в СУАР. Весной этого года США, Канада, Евросоюз и Великобритания ввели санкции в отношении китайских чиновников, обвинив их в причастности к нарушениям прав уйгуров, что стало поводом для принятия Китаем ответных мер.