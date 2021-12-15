Эксперты фиксируют рекордное количество открытых вакансий в России за семь лет

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Рынок труда в России испытывает дефицит кадров, с 2014 года количество открытых вакансий оказалось рекордным. Об этом говорится в исследовании аналитической службы международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza. Результаты исследования имеются в распоряжении ТАСС.

"Летом и осенью 2021 года российским предприятиям стабильно не хватало около 2,2 млн работников, это максимальный показатель с 2014 года", - отмечают авторы исследования.

Больше всех нуждаются в притоке специалистов Москва, Красноярский край, Ростовская, Амурская, Иркутская, Московская области, Краснодарский и Приморский край, Нижегородская область, а также Татарстан.

Согласно исследованию, в январе работодатели уведомили органы службы занятости, что им требуется 1,69 млн работников, а в мае 2021 года количество открытых вакансий достигло 2,1 млн, показатель не опускается ниже этого значения на протяжении шести месяцев (данные Роструда).

Авторы отмечают, что последний раз компании так остро нуждались в работниках в 2014 году. Тогда, в мае, дефицит работников "перешагнул" за 2 млн человек и сохранялся на этом уровне в течение пяти месяцев.

Динамика

По данным экспертов, рынок труда обладает ярко выраженной сезонностью: в начале года потребность предприятий в кадрах начинает расти. Максимум фиксируют в июне-июле, далее идет спад.

Во время пандемии в 2020 году эксперты зафиксировали сдвиг цикла: потребность в сотрудниках продолжала расти и осенью, достигнув пика только в октябре (на конец месяца она составляла 1,78 млн человек). Падение в январе 2021 года было также вопреки годовым трендам неглубоким (до 1,69 млн человек). Начиная с февраля потребность в кадрах стала стабильно увеличиваться: за месяц открылось 59 тыс. дополнительных вакансий, в марте - еще 70 тыс., в апреле - 100 тыс., в мае - 187 тыс., в июне - 79 тыс., в июле - плюс 28 тыс.

Пик кадрового дефицита в этом году пришелся на август, когда работодателям не хватало 2,25 млн сотрудников. В сентябре российские компании закрыли 13 тыс. вакансий, а в октябре еще 55 тыс. В результате на начало ноября текущего года дефицит сотрудников держался на уровне 2,18 млн человек.

Самый сильный "кадровый голод" испытывает Москва: в октябре 2021 года столичным предприятиям не хватало 149,7 тыс. сотрудников. Второе и третье место заняли Красноярский край (региональные предприятия уведомили службу занятости о 95,5 тыс. открытых вакансий) и Ростовская область (72,3 тыс. вакансий). Далее следуют Амурская область (70,8 тыс. вакансий), Иркутская область (70 тыс. вакансий), Московская область (68,4 тыс. вакансий), Краснодарский край (67,9 тыс. вакансий), Приморский край (67,6 тыс. вакансий), Нижегородская область (64,8 тыс. вакансий), а также Татарстан (61,7 тыс. вакансий). На эти 10 регионов пришлось порядка 40% общероссийского кадрового дефицита.

Меньше всего нуждались в новых работниках предприятия Ингушетии - там, по данным службы занятости, в октябре не хватало примерно 510 человек, Ненецкого автономного округа (кадровый дефицит составил около 700 человек), Северной Осетии (1 260 открытых вакансий), Чукотского автономного округа (1 380 вакансий), Дагестана (1 590 вакансий), Тывы (1 630 вакансий), Карачаево-Черкесии (2 290 вакансий).

"Если год назад на одну вакансию приходилось по два безработных, то сейчас ситуация диаметрально противоположная - открытых вакансий ровно в два раза больше, чем желающих устроиться на работу. Безработица находится на историческом минимуме 4,3%, при этом экономика испытывает острый дефицит работников, которых попросту неоткуда взять", - отметила президент FinExpertiza Global Елена Трубникова.