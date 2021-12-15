Розничные продажи в Китае в ноябре выросли до $644,3 млрд

ПЕКИН, 15 декабря. /ТАСС/. Объем розничных продаж потребительских товаров в Китае в ноябре составил 4,104 трлн юаней (около $644,27 млрд), что на 3,9% больше в годовом исчислении. Об этом говорится в опубликованном в среду докладе Государственного статистического управления КНР.

Как следует из документа, объем розничных продаж в сельской местности в прошлом месяце вырос на 4,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 570,6 млрд юаней (около $89,58 млрд). В городских районах показатель достиг 3,533 трлн юаней (около $554,63 млрд), что на 3,7% больше в годовом выражении.

Как сообщил Госстат, в период с января по ноябрь заметно вырос объем продаж товаров через интернет. По итогам 11 месяцев показатель составил 11,874 трлн юаней (около $1,86 трлн), что на 15,4% больше в годовом исчислении.

Согласно официальной статистике, за счет внутреннего потребления обеспечивается более половины экономического роста Китая. По итогам 2020 года объем розничных продаж потребительских товаров в Китае составил 39,19 трлн юаней (около $6 трлн по курсу на момент публикации данных), что на 3,9% меньше в годовом выражении.

Об инвестициях в основной капитал

Инвестиции в основной капитал коммерческих организаций Китая, за исключением аграрных домашних хозяйств, с января по ноябрь текущего года выросли в годовом исчислении на 5,2%, до 49,408 трлн юаней (около $7,75 трлн по текущему курсу), говорится в докладе управления.

По итогам одиннадцати месяцев инвестиции в добывающие отрасли Китая выросли на 9,3%. Приток капитала в производственный сектор за указанный период вырос на 11,1%. Инвестиции в сферу услуг выросли в годовом выражении на 2,5%.

Как следует из доклада, наиболее быстрыми темпами росли инвестиции в высокотехнологическое производство (на 22,2%), в частности в производство компьютеров и офисной техники (на 26,1%), производство электроники и коммуникационного оборудования (24,7%). Инвестиции в услуги в области электронной коммерции выросли на 47,5%.

По итогам 2020 года инвестиции в основные фонды Китая, исключая сельское хозяйство, выросли в годовом исчислении на 2,9%, до 51,89 трлн юаней (около $8 трлн по курсу на момент публикации данных).