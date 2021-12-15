Российские школьники рассказали, чем хотят заниматься после окончания учебы

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Большая часть российских школьников хотела бы в будущем заниматься бизнесом. Об этом сообщается в опросе международной образовательной компании "ЯКласс", проведенного в период с 22 по 30 ноября 2021 года учеников 5-11 классов по всей России.

По данным аналитики, почти половина опрошенных (48%) хотят после окончания обучения стать предпринимателями и иметь собственный бизнес, 17% предпочитают быть штатными сотрудниками в российской компании, по 16% планируют работать в международной компании в штате или в качестве самозанятых сотрудничать с разными компаниями, лишь 3% школьников заявили о том, что не планируют работать. Желание стать предпринимателями чаще всего встречалось среди учащихся 5-6 классов (54%) и реже всего среди старшеклассников (37%). При этом для 23% учеников 10-11 классов будущие профессиональные планы включают работу в международной компании, в то время как среди респондентов 5-6 классов эта доля составляет лишь 13%.

Стремление иметь собственный бизнес более всего распространено в Республике Крым - здесь об этом заявили 79% опрошенных школьников, в Чеченской Республике (66%), в Республике Дагестан (65%) и в Тюменской области (58%). Менее остальных хотят стать предпринимателями в Республике Тыва (25%) и Архангельской области (16%).

"Приятно осознавать, что сегодня почти половина школьников хочет иметь собственный бизнес - культура предпринимательства в России активно развивается и имеет большой потенциал для роста. Важно отметить, что при этом абсолютное большинство учащихся - почти 100% - планируют после окончания школы продолжить обучение в среднем специальном и высшем учебном заведениях: какой бы карьерный путь в будущем ни выбрали школьники - прежде важно получить профессиональное образование в ссузе или вузе, чтобы овладеть необходимыми навыками и знаниями", - комментирует результаты опроса директор "ЯКласс" в России Екатерина Рыжова.

Дальнейшее образование

По результатам опроса, 95% учащихся планируют после окончания школы продолжить обучение в колледже (техникуме) или высшем учебном заведении. О готовности пойти работать после 9 или 11 класса сказали лишь 5% школьников. Чаще других (8%) заявляли о планах начать трудовую деятельность после получения школьного образования ученики 5-6 классов. Больше всего распространено желание начать работать после выпуска из школы в Республике Башкортостан и Свердловской области - об этом сообщили в обоих субъектах РФ по 9% респондентов.

Причины, по которым школьники не готовы продолжить обучение после окончания 9 или 11 класса, следующие: не могут определиться с будущей профессией (41%), не готовы потратить еще несколько лет на учебу (32%), не видят ценности в среднем специальном или высшем образовании для будущей жизни (12%). Еще 10% считают, что смогут добиться профессионального успеха и без обучения в колледже или университете, а 5% планируют начать работать. Примечательно, что для учащихся 5-6 классов главным основанием отказа от продолжения образования в среднем специальном учебном заведении и вузе является неготовность потратить дополнительно несколько лет на учебу - об этом заявили 39% опрошенных, в то время как среди старшеклассников (10-11 классы) эту причину назвали лишь 21% учащихся. Еще 19% учеников старшей школы сообщили о том, что будут успешны в профессии и без высшего образования.

В опросе участвовали среди 7 916 учащихся 5 -11 классов.