Конгрессмены США одобрили повышение потолка госдолга страны до $31,4 трлн

ВАШИНГТОН, 15 декабря. /ТАСС/. Палата представителей Конгресса США во вторник вслед за Сенатом поддержала повышение потолка госдолга страны на $2,5 трлн, до $31,4 трлн. Трансляцию заседания вел телеканал C-Span.

В поддержку инициативы высказался 221 конгрессмен, 209 проголосовали против. Для ее утверждения, согласно достигнутым ранее законодателями договоренностям, потребовалось простое большинство голосов. Оно и в Сенате, и в Палате представителей имеется у демократов.

Ранее верхняя палата Конгресса США одобрила указанный законопроект. Ожидается, что вскоре он будет направлен на подпись президенту Джо Байдену. Министр финансов США Джанет Йеллен ранее призвала законодателей принять законопроект о потолке госдолга, поскольку иначе после 15 декабря может возникнуть нехватка средств, необходимых для финансирования работы федерального правительства.

Байден 14 октября утвердил повышение потолка государственного долга на $480 млрд, до $28,9 трлн, что, как ранее отмечали в Минфине, позволит покрывать расходы до 3 декабря 2021 года. Соответствующая инициатива была утверждена обеими палатами Конгресса.

В конце сентября Палата представителей смогла одобрить приостановку действия лимита государственного долга на более длительный срок - до 16 декабря 2022 года. Законопроект должен был рассмотреть Сенат, однако американские СМИ прогнозировали, что там он не будет одобрен из-за противодействия республиканцев, которые обещали принимать все возможные меры, чтобы заблокировать инициативу. Они настаивали на том, чтобы Байден и демократы уменьшили государственные расходы или приняли другие меры по сокращению долга. Позднее стало известно, что демократы и республиканцы в Сенате достигли временной договоренности о повышении потолка госдолга до начала декабря. При этом лидер республиканского меньшинства в Сенате Митч Макконнелл (от штата Кентукки) заявил, что его однопартийцы в верхней палате больше не будут помогать демократам, когда госдолг страны вновь достигнет своего лимита.