В Group-IB сообщили об успешной атаке хакеров на российский банк

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Эксперты Group-IB сообщили об успешной хакерской атаке на один из российских банков через автоматизированное рабочее место клиента Банка России (АРМ КБР). Это следует из отчета компании "Большой куш. Угрозы для финансовых организаций".

"В феврале 2021 специалисты лаборатории компьютерной криминалистики Group-IB были привлечены к реагированию на инцидент в одном из российских банков, в ходе которого атакующие смогли получить доступ к системе межбанковских переводов АРМ КБР", - говорится в отчете.

По мнению экспертов компании, за атакой может стоять группа MoneyTaker.

Согласно данным отчета, атака началась в июне прошлого года через компрометацию аффилированной с банком компании. В течение месяца атакующие получили доступ к сети банка, а в последующие полгода они исследовали сеть.

В январе текущего года мошенники зарегистрировали поддельные доменные имена, схожие с названием банка, используя .org и .com вместо оригинального .ru. В феврале 2021 года были похищены цифровые ключи. Позже их использовали для подписания платежей, проходящих через транспортный шлюз Банка России. После этого хакеры вручную скопировали поддельные подписанные платежи в специальную папку в системе АРМ КБР.

Сумма похищенных средств в отчете не уточняется.