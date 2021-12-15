Wizz Air Abu Dhabi запускает новый рейс из Абу-Даби в Алма-Ату

НУР-СУЛТАН, 15 декабря. /ТАСС/. Авиакомпания ОАЭ Wizz Air Abu Dhabi с 17 декабря запускает новый рейс из Абу-Даби в Алма-Ату. Об этом в среду сообщила пресс-служба комитета гражданской авиации Министерства индустрии и инфраструктурного развития Казахстана.

"17 декабря состоится церемония открытия нового международного рейса по маршруту Алма-Ата - Абу-Даби авиакомпанией Wizz Air Abu Dhabi. Рейсы будут выполняться на воздушном судне типа A320 neo с частотой два раза в неделю со строгим соблюдением санитарно-эпидемиологических требований и в соответствии с опубликованным расписанием на сайте авиакомпании", - говорится в сообщении.

Как отметили в пресс-службе, открытие нового авиамаршрута позволит улучшить сообщение между странами, будет способствовать дальнейшему развитию торгово-экономических связей и увеличению туристического потока в ОАЭ. "Запуск рейса Wizz Air Abu Dhabi по маршруту Абу-Даби - Нур-Султан запланирован на январь 2022 года", - пояснили в комитете гражданской авиации.

Wizz Air Abu Dhabi - низкобюджетный перевозчик, базирующийся в аэропорту Абу-Даби. Авиакомпания выполняет международные рейсы в 23 страны по 32 маршрутам.