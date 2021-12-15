Первый в РФ центр обработки данных в основном с российским ПО построят во Владикавказе

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Первый в России центр обработки данных (ЦОД) с использованием преимущественно российского программного обеспечения (ПО) и программно-аппаратных комплектов будет построен во Владикавказе. Об этом ТАСС сообщили в Минцифры РФ.

"В Москве успешно проведено техническое тестирование решений для создания первого в России центра обработки данных с использованием преимущественно российского программного обеспечения и программно-аппаратных комплектов. ЦОД будет построен во Владикавказе - реализация первой линии запланирована на первый квартал 2022 года", - говорится в сообщении.

Реализовать проект планируется с привлечением средств льготного кредитования в рамках программы Минцифры. Обязательным условием получения кредита со сниженной процентной ставкой является направление более 70% затрат на приобретение отечественных решений.

"Центр обработки данных "Кавказ" может стать хорошим примером импортозамещения: доля затрат на российские IT-решения составляет более 70%, при этом ЦОД полностью соответствует современным международным стандартам хранения и обработки данных. Инфраструктура центра может стать основой для предстоящей масштабной цифровизации субъектов Северо-Кавказского федерального округа", - приводятся в сообщении слова замглавы Минцифры РФ Максима Паршина.

Управляющий партнер ЦОД "Кавказ" Валерий Ревазов уточнил, что в ЦОД используется система хранения "Аэродиск", вычислительные ресурсы развернуты на серверах компании "Норси-Транс" и "Гравитон" с использованием российской системы виртуализации "Тионикс". "Тестирование показало высокую эффективность и работоспособность российских программных продуктов", - добавил он.