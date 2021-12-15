Парламент Никарагуа одобрил заем у "Росэксимбанка" на закупку автобусов у России

МЕХИКО, 15 декабря. /ТАСС/. Заем в размере 16,8 млн евро у "Росэксимбанка", входящего в группу РЭЦ (Российский экспортный центр), одобрила во вторник Национальная ассамблея (парламент) Никарагуа. Эти средства будут использованы для закупки автобусов у России, сообщило агентство EFE.

Срочный запрос на утверждение займа направило в парламент правительство Никарагуа. За его принятие проголосовали 88 из 91 депутата, которые входят в состав однопалатного законодательного органа страны.

Заем будет использован для улучшения системы общественного транспорта в столице республики Манагуа. Закупка автобусов, точное количество которых не уточняется, позволит существенно повысить качество пассажироперевозок в городе, где на протяжении ряда лет отмечается нехватка такого вида транспорта.

В марте правительство России приняло решение о безвозмездной передаче Никарагуа 250 автобусов "Группы ГАЗ" при условии закупки у РФ еще 300 единиц такой техники. Это не первый случай подобного сотрудничества: российские автобусы, предоставленные центральноамериканской стране в 2009-2011 годах, помогли разрешить транспортный коллапс, который наблюдался в столице республики.