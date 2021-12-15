Блинкен заявил о готовности США к сделке по продаже ОАЭ истребителей и беспилотников

ВАШИНГТОН, 15 декабря. /ТАСС/. Власти США провели нескоько проверок и готовы к дальнейшему осуществлению сделки по продаже ОАЭ истребителей F-35 и беспилотников. Об этом заявил журналистам в среду госсекретарь США Энтони Блинкен, который находится в Малайзии.

"Мы хотели удостовериться, к примеру, что соблюдаем обязательства сохранять превосходство Израиля по качеству вооружений, потому мы хотели иметь возможность провести тщательный обзор любых технологических разработок, которые продаем и передаем другим партнерам в регионе, включая ОАЭ", - приводит его слова агентство Reuters. "Но, думаю, мы по-прежнему готовы к тому, чтобы продвинуться вперед, если ОАЭ по-прежнему настроены на это", - добавил руководитель американского внешнеполитического ведомства.

Газета The Wall Street Journal во вторник сообщила со ссылкой на американские источники, что ОАЭ могут выйти из указанной сделки на $23 млрд из-за выдвигаемых американской стороной требований к Абу-Даби дистанцироваться от КНР. Ранее агентство Bloomberg также сообщало, что Соединенные Штаты оказывают давление на ОАЭ, вынуждая их в течение четырех лет избавиться от оборудования и технологий китайской компании Huawei Technologies, используемых в информационных сетях. Абу-Даби, согласно источникам агентства, настаивает на более длительном периоде отказа от китайской продукции и на предоставлении в качестве альтернативы технологий одной из южнокорейских компаний.