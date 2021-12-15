В Совфеде заявили, что многие зарубежные IT-гиганты не исполняют закон о "приземлении"

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Далеко не все крупные зарубежные IT-компании начали конкретную работу по исполнению закона, обязывающего их открывать филиалы или представительства в России, и с 1 января они сами будут нести ответственность за возможные последствия несоблюдения российского законодательства. Об этом говорится в ежегодном докладе временной комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ.

"По данным комиссии, на 1 декабря с. г. далеко не все зарубежные интернет-гиганты начали конкретную работу по исполнению требований российского законодательства. Комиссия неоднократно (начиная с июля с. г.) обращала внимание руководства соответствующих иностранных структур на необходимость своевременного выполнения требований нового закона и желательности использовать для этого установленный законодателем полугодовой подготовительный период. При этом было заявлено, что вся ответственность за возможные последствия от неисполнения норм российского законодательства с 1 января 2022 года целиком и полностью будет лежать на самих зарубежных компаниях", - говорится в докладе, текст которого имеется в распоряжении ТАСС.

Как отмечается, временная комиссия вместе с соответствующими государственными структурами продолжает адресную работу по пресечению противоправных действий иностранных цифровых гигантов для защиты суверенных прав граждан РФ в рамках уже существующего законодательства. Кроме того, у комиссии также вызывают опасения случаи многочисленных утечек персональных данных российских пользователей и их последующее использование без согласия и зачастую в ущерб гражданам РФ, что существенным образом нарушает их права. "Комиссия отмечает опасную тенденцию, при которой дискуссии о цифровых платформах сводятся к абстрактным рассуждениям "о ценностях свободы слова и демократии". В такого рода дискуссиях со стороны наших зарубежных коллег из США, других стран НАТО и ЕС явно прослеживается замалчивание фактов противодействия нежелательным последствиям развития информационно-телекоммуникационных технологий, серьезным ограничительным мерам и наказаниям в адрес интернет-гигантов, это касается и защиты собственных суверенных пространств от нежелательных для них внешних воздействий", - подчеркивают сенаторы.

Они обращают внимание, что ответные меры на реальные вызовы со стороны российских властей трактуются преимущественно в негативном свете, хотя подобные действия имеют сравнительно более мягкий характер. "Комиссия предлагает активизировать и расширить межпарламентские консультации по данной тематике, вовлекая в него представителей гражданского общества. Важно крайне внимательно относиться к тому, как законы одной страны будут применяться цифровыми платформами в суверенном пространстве других государств. Комиссия продолжит углубленное рассмотрение указанного блока вопросов в 2022 году", - говорится в докладе.

О законе

Ранее президент РФ Владимир Путин подписал закон, обязывающий крупные зарубежные IT-компании открывать филиалы или представительства в России. Владельцы интернет-ресурсов, суточная аудитория которых превышает 500 тыс. российских пользователей, должны будут с 1 января 2022 года создать филиалы, открыть представительства или учредить юридические лица в РФ, которые будут "в полном объеме представлять интересы головных компаний", говорится в документе. Вводится также комплекс мер принуждения IT-компаний к выполнению российского законодательства, включая в качестве крайней меры возможность частичной или полной блокировки ресурса-нарушителя

В конце ноября Роскомнадзор включил в реестр исполнителей закона "о приземлении" 13 компаний: Google (Google Play, YouTube, YouTube Music, Google Chat, Gmail), Apple (iCloud, App Store, Apple Music), Meta Platforms (Facebook, Instagram, WhatsApp), Twitter, TikTok, Telegram, а также Zoom, Viber, Spotify, Likeme Pte.Ltd. (Likee), Discord, Pinterest и Twitch.