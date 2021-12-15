Booking.com исполнил требование ФАС об отмене паритета цен

"Booking.com выполнила требование ФАС об отмене паритета. Компания перестала ограничивать гостиницы в установлении более низких цен в других каналах продаж", - говорится в сообщении.

По данным антимонопольной службы, сервис Booking.com внес соответствующие изменения в общие условия предоставления услуг и в привилегированную программу.

В декабре 2020 года ФАС завела дело в отношении Booking.com из-за навязывания отелям и хостелам условия о соблюдении паритета цен. По данным службы, сервис запрещал подключенным к нему гостиницам снижать цены на других ресурсах. Компания не согласилась с решением российского антимонопольного ведомства и подала иск к ФАС 4 февраля 2021 года. Арбитражный суд Москвы отклонил иск сервиса Booking.com к антимонопольному ведомству по вопросу исключения из договоров с гостиницами условий о широком и узком паритете как в отношении цен на гостиничные услуги, так и в отношении условий, на которых эти услуги предоставляются.

26 августа ФАС оштрафовала компанию на 1,3 млрд рублей за злоупотребление доминирующим положением на российском рынке.

Позже Booking.com направила в Арбитражный суд Москвы иск об оспаривании штрафа. Суд признал штраф законным.