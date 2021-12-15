Минприроды планирует обязать владельцев шахт в России ликвидировать экологический ущерб

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Минприроды России представило новую редакцию законопроекта, обязывающего собственников промышленных предприятий ликвидировать последствия негативного воздействия на окружающую среду, ко второму чтению. Владельцев угольных шахт предлагается обязать также ликвидировать экологический ущерб, сообщил глава Минприроды России Александр Козлов в среду.

Госдума на пленарном заседании 24 ноября приняла в первом чтении соответствующий правительственный законопроект.

"По итогам трагедии (речь о событиях на шахте "Листвяжная" - прим. ТАСС) президент поручил распространить нормы законопроекта на шахты угольной промышленности. Рассмотрение законопроекта во втором чтении запланировано на 17 декабря. Поэтому первый блок поправок касается именно них. В отношении угольных шахт теперь предусмотрено аналогичное регулирование: подготовка плана мероприятий, сметы и финансового обеспечения под план, введение контроля сделок, уплаты компенсационного платежа", - сообщил он на заседании комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды.

Также, по словам Козлова, в ходе редакции законопроекта ко второму чтению были сокращены сроки для выхода на объект с целью расчета платежа и сроки уплаты компенсационного платежа.

"Раньше было шесть месяцев плюс шесть месяцев, теперь стало три месяца плюс три месяца. Нормы по расчету компенсационного платежа относятся к недобросовестным собственниками, поэтому мы поддержали эту поправку", - отметил министр.

Кроме того, Минприроды проработало вопрос по последствиям для компании в случае выполнения мероприятий плана не в полном объеме. Такой организации Росприроднадзор не сможет выдать заключение о соответствии плану, а без данного заключения объект не уйдет из реестра и останется под контролем всех надзорных ведомств.

О законопроекте

Как ранее отмечали в кабмине, законопроект устанавливает ответственность предприятий за весь жизненный цикл объектов и закрывает лазейки, которые позволяют прекращать опасные производства без соответствующей ликвидации накопленного вреда окружающей среде. "Таким образом, законопроектом устанавливаются требования в области охраны окружающей среды при эксплуатации и выводе из эксплуатации (консервации или ликвидации) отдельных производственных объектов с целью предотвращения и ликвидации загрязнения окружающей среды в результате эксплуатации наиболее опасных производственных объектов", - отмечается в пояснительной записке к законопроекту.

Инициатива также вводит положения об "окрашивании" экологических платежей для недопущения их нецелевого использования. Речь идет об аккумулировании средств от платы за негативное воздействие на окружающую среду, от штрафов за административные правонарушения в области охраны окружающей среды, а также от платежей по искам о возмещении вреда. "Средства от указанных платежей в настоящее время не окрашены и растворяются в консолидированных бюджетах субъектов Российской Федерации", - отмечается в пояснительной записке к законопроекту.

Ранее президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию поручил ускорить принятие закона, устанавливающего финансовую ответственность предприятий за нанесение экологического вреда, а также предложил "окрасить" экологические платежи, поступающие в федеральный бюджет.