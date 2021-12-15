Бюджет Кемеровской области на 2022 год приняли во втором итоговом чтении с дефицитом в 10%

КЕМЕРОВО, 15 декабря. /ТАСС/. Заксобрание Кемеровской области - Кузбасса приняло во втором итоговом чтении законопроект о бюджете региона на 2022 год с дефицитом в 10% от объема собственных доходов без учета безвозмездных поступлений, сообщил на заседании в среду председатель облпарламента Алексей Зеленин. Относительно первого чтения дефицит сократился на 2,8%.

"По принятию во втором чтении законопроекта [об областном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов"] решение принято", - сказал он.

В первом чтении бюджет Кузбасса на 2022 год был принят доходы с доходами в размере 169,2 млрд рублей, расходами 186,9 млрд рублей, дефицитом 17,69 млрд рублей без учета безвозмездных поступлений, что составляет 12,8%. Как пояснил на депутатской сессии председатель комитета по вопросам бюджета, налоговой политики и финансов парламента Кузбасса Довран Аннаев, ко второму чтению бюджета региона на 2022 год общий объем доходов увеличился на 25,3 млрд рублей, общий объем расходов - на 22,8 млрд рублей, в результате чего размер дефицита уменьшился на 2,5 млрд рублей, до 10%.

"Сумма налоговых и неналоговых доходов на 2022 год увеличена на 14,007 млрд рублей в связи с ростом уровня прогнозируемых мировых цен на энергетический уголь. Плановые назначения акцизов по подакцизным товарам, производимым на территории РФ, в целом на 2022 год увеличены на 7,1 млрд рублей. Безвозмездные поступления федерального бюджета увеличены на 10,405 млрд рублей", - сказал Аннаев, объясняя увеличение доходной части бюджета.

Бюджет сохранит социальную направленность, более половины расходов будет направлено на здравоохранение, соцпрограммы и образование. Что касается планового периода 2023-2024 годов, то дефицит регионального бюджета по прогнозам будет сокращаться. В 2023 году его плановые параметры составят 7,9 млрд рублей (5,3%), в 2024 году - 5,28 млрд рублей (3,5%) без учета безвозмездных поступлений.

Бюджет текущего года был принят в декабре 2020 года с доходами в размере 148,4 млрд рублей, расходами 164,4 млрд рублей, дефицитом около 16 млрд рублей, что составляло порядка 15% без учета безвозмездных поступлений. Дефицит был связан со значительным снижением налоговых поступлений в бюджет от угольных предприятий в условиях мирового угольного кризиса. После стабилизации ситуации на мировых угольных рынках темпы роста налоговых и неналоговых доходов бюджета Кузбасса увеличились.