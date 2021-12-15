Турпоток из РФ в Грузию в ноябре вырос более чем в шесть раз по сравнению с 2020 годом

ТБИЛИСИ, 15 декабря. /ТАСС/. Граждане России в ноябре текущего года совершили более 23 тыс. туристических поездок в Грузию, что более чем в шесть раз больше по сравнению с аналогичным периодом 2020 года, когда совершено более 3,7 тыс. поездок. Об этом свидетельствуют опубликованные в среду данные Национальной администрации туризма Грузии.

Вместе с тем в ведомстве констатировали, что, несмотря на рост в ноябре, за 11 месяцев текущего года количество поездок из России в Грузию составило около 195 тыс., что на 4,8% меньше прошлогоднего показателя. Россия находится на втором месте среди стран, откуда чаще всего приезжают в Грузию. На первом месте находится Турция, однако и здесь наблюдается снижение турпотока. В январе - ноябре граждане Турции совершили около 294 тыс. поездок в Грузию, что на 7% меньше прошлогодних показателей. На третьем месте расположилась Армения. Граждане этой страны за 11 месяцев совершили более 146 тыс. поездок, что на 42% меньше аналогичного показателя за 2020 год.

Всего в Грузию за 11 месяцев было совершено более 1,6 млн визитов, что на 1,6% меньше, чем в 2020 году.

Грузия из-за пандемии коронавируса с февраля 2020 года до февраля 2021 полностью закрывала международное авиасообщение. С 1 февраля текущего года страна восстановила регулярные полеты, а с 1 июня открыла и сухопутные границы. В республику пропускают всех, кто прошел полный курс вакцинации. Кроме того, граждане Азербайджана, Армении, Бахрейна, Белоруссии, Израиля, ОАЭ, России, Саудовской Аравии, США, Турции, Украины, Швейцарии, стран ЕС, а также жители государств Центральной Азии могут въезжать в Грузию со справкой об отрицательном тесте на коронавирус.