Выдача потребительских кредитов в России сокращается третий месяц подряд

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Количество выданных российскими банками потребительских кредитов сокращается третий месяц подряд. В ноябре 2021 года было выдано 1,36 млн кредитов, что на 0,5% меньше показателей октября и на 8,4% - показателей августа, следует из данных 4 тыс. кредиторов, передающих сведения в Национальное бюро кредитных историй (НБКИ).

"В ноябре 2021 года было выдано 1,36 млн потребительских кредитов (кредитов на покупку потребительских товаров). Это на 0,5% меньше показателей предыдущего месяца (в октябре 2021 года - 1,37 млн ед.) и на 5,5% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года (в ноябре 2020 года - 1,29 млн ед.). При этом количество выданных потребкредитов снижается третий месяц подряд: по сравнению с августом текущего года (1,49 млн ед.) в ноябре выдача сократилась на 8,4%", - отмечается в материалах НБКИ.

За 11 месяцев 2021 года было выдано 15,09 млн потребкредитов, или на 15,1% больше, чем за аналогичный период прошлого года (январь - ноябрь 2020 года - 13,11 млн ед.). При этом, отмечают в НБКИ, стоит учитывать, что этот рост во многом связан с последствиями "карантинных" мероприятий во втором квартале прошлого года, когда выдача потребкредитов упала наиболее сильно.

"В 2021 году в сегменте потребительских кредитов банки продолжают придерживаться достаточно консервативной политики. Об этом свидетельствует как осеннее сокращение выдачи потребкредитов, так и тот факт, что ее темпы пока далеки от уровня "допандемийного" 2019 года", - отметил директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.

Наибольшее количество потребкредитов в регионах РФ в ноябре 2021 года было выдано в Москве (78,4 тыс. ед.), Московской области (66,2 тыс.), Краснодарском крае (53,3 тыс.), Республике Башкортостан (48,9 тыс.) и в Санкт-Петербурге (48,7 тыс.).