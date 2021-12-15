Комитет ГД рекомендует ко II чтению законопроект о ликвидации предприятиями вреда экологии

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Комитет Госдумы по экологи, природным ресурсам и охране окружающей среды на заседании в среду рекомендовал депутатам принять во втором чтении законопроект, обязывающий собственников промышленных предприятий ликвидировать последствия негативного воздействия на окружающую среду. Согласно поправкам нормы законопроекта предлагается распространить в том числе и на угольные шахты.

Инициатива устанавливает ответственность предприятий за весь жизненный цикл объектов и не позволяет прекращать опасные производства без соответствующей ликвидации накопленного вреда окружающей среде. Согласно документу владельцы предприятий будут обязаны за пять лет до завершения эксплуатации объектов разработать план мероприятий по предупреждению и ликвидации загрязнения окружающей среды и получить в отношении этого плана положительное заключение государственной экологической экспертизы. В план ликвидационных мероприятий будет включена их сметная стоимость и подтверждение финансового обеспечения, которое включает независимую гарантию или поручительство, договор страхования или создание резервного фонда, содержащего денежные средства в необходимом объеме.

Как ранее отмечали в кабмине, законопроект устанавливает ответственность предприятий за весь жизненный цикл объектов и закрывает лазейки, которые позволяют прекращать опасные производства без соответствующей ликвидации накопленного вреда окружающей среде. "Таким образом, законопроектом устанавливаются требования в области охраны окружающей среды при эксплуатации и выводе из эксплуатации (консервации или ликвидации) отдельных производственных объектов с целью предотвращения и ликвидации загрязнения окружающей среды в результате эксплуатации наиболее опасных производственных объектов", - отмечается в пояснительной записке к законопроекту.

Инициатива также вводит положения об "окрашивании" экологических платежей для недопущения их нецелевого использования. Речь идет об аккумулировании средств от платы за негативное воздействие на окружающую среду, от штрафов за административные правонарушения в области охраны окружающей среды, а также от платежей по искам о возмещении вреда. "Средства от указанных платежей в настоящее время не "окрашены" и растворяются в консолидированных бюджетах субъектов Российской Федерации", - отмечается в пояснительной записке к законопроекту.

Поводом для инициативы стала ситуация на заброшенном предприятии "Усольехимпром", на территории которого накоплены значительные объемы опасных веществ. Сейчас там ведутся работы по ликвидации экологического ущерба.

Поправки ко второму чтению

Как отметил глава комитета Госдумы по экологии, природным ресурсами и охране окружающей среды Дмитрий Кобылкин, ко второму чтению в комитет поступило 36 поправок, 12 предложений комитет поддержал.

"Первое - мы распространяем положения законопроекта на угольные шахты. Такое решение принято по итогам совещания у президента РФ, посвященного анализу причин трагедии на шахте "Листвяжная" в Кемеровской области", - сказал Кобылкин. Так, поправки предусматривают, что собственники угольных шахт должны иметь план ликвидационных работ и финансовое обеспечение по их проведению за пять лет до истечения срока пользования участком недр.

Как отметил Кобылкин, за период с 2012 по 2018 год "динамика показателей окружающей среды в угольной отрасли ухудшилась". "Больше чем в два раза увеличилось количество нарушенных земель, а площадь рекультивированных земель наоборот уменьшилась в два раза. Растут и отходы от добычи угля. К сожалению, вынужден констатировать, что ряд предприятий на этапе проведения ликвидационных мероприятий используют дешевые, но неэффективные методы (например, затопление шахт), что негативно сказывается на состоянии окружающей среды", - подчеркнул депутат.

Кроме того, добавил он, согласно поправкам, вне зависимости от срока ликвидации объекта, его нужно ликвидировать в соответствии с планом работ, который должен пройти экологическую экспертизу.

Согласно поправкам платежи, полученные от возмещения вреда окружающей среде, правительство РФ будет распределять по мероприятиям с учетом предложений регионов, которым причинен вред. "В первую очередь, это важно для субъектов, на территории которых подверглись загрязнению водные объекты, так как платежи по искам о возмещении вреда водным объектам полностью уходят в федеральный бюджет. И чтобы регионы не оставались один на один с загрязнением, мы вводим указанное положение", - уточнил Кобылкин.

Предполагается, что депутаты рассмотрят законопроект во втором чтении на пленарном заседании Госдумы в пятницу, 17 декабря.