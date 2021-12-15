IТ-комитет для нацчемпионов на первом заседании обсудил меры поддержки IТ-отрасли

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. IТ-комитет для национальных чемпионов на своем первом заседании на площадке Конгресса "Инновационная практика: наука плюс бизнес" обсудил меры поддержки IТ-отрасли. Об этом говорится в сообщении Конгресса.

"На площадке Конгресса "Инновационная практика: наука плюс бизнес" прошло первое заседание IТ-комитета для нацчемпионов. Участники мероприятия, в числе которых эксперты отрасли и представители национальных чемпионов из IТ-сектора, обсудили меры поддержки IТ-отрасли", - отмечается в сообщении.

В частности, общественный омбудсмен в сфере защиты прав высокотехнологичных компаний-лидеров, первый заместитель генерального директора "Иннопрактики" Наталья Попова отметила, что поддержка российского IТ-сектора экономики на данный момент "находится в фарватере как государственной, так и бизнес-повесток". "Бурный рост отечественной информационной индустрии связан как с усилиями самих компаний, так и с весомой поддержкой со стороны государства. Для решения этих задач имеет смысл консолидировать усилия, выделив отдельное направление в рамках поддержки нацчемпионов", - уточнила Попова.

По словам омбудсмена, первый пакет мер поддержки IТ-отрасли позволил снизить налоговую нагрузку на представителей бизнеса и оказать существенную помощь отрасли. Второй пакет мер поддержки IТ-отрасли, утвержденный правительством в 2021 году, не только охватывает налоговые преференции и финансовые вопросы, но и включает гуманитарные аспекты развития IТ-индустрии: развитие цифрового образования, создание кадрового резерва в сфере IТ, оказание медицинских услуг и повышение безопасности в сфере информационных услуг, пояснила Попова.

"Кроме этого, предусматриваются меры по выравниванию условий ведения бизнеса в России для международных интернет-корпораций и российских IТ-компаний, стимулированию внедрения российских решений в деятельность отечественных предприятий, а также меры по поддержке экспорта и продвижению российских IТ-решений на зарубежных рынках", - добавила Попова.

Об IТ-комитете

Целью создания IТ-комитета является консолидация и продвижение национальных чемпионов IТ-отрасли в органах государственной власти и общественной повестке. В частности, IТ-комитет будет работать над стимулированием спроса на отечественное ПО и мерами финансовой поддержки отрасли.

"Российские IТ-компании, объединяя свои компетенции, знания и опыт в рамках Ассоциации "Национальные чемпионы" и при поддержке государства успешно решают гуманитарные аспекты развития IТ-отрасли: открывают кафедры на базе ведущих российских университетов, направляют своих лучших специалистов для обучения школьников и студентов наиболее востребованным IТ-специальностям, включая технологии искусственного интеллекта, повышают безопасность использования программного обеспечения во всех отраслях экономики за счет замещения иностранного программного обеспечения отечественным", - отметил руководитель комитета по информационным технологиям Ассоциации "Национальных чемпионов" и GR-директор ООО "Наумен Консалтинг" Роман Клецких.

Участники открытого заседания Ассоциации "Национальных чемпионов" "Развитие гуманитарных аспектов в IТ-индустрии как важная составляющая экономического роста отрасли" приняли решение о создании IТ-комитета в августе 2021 года, а на площадке VIII Конгресса "Инновационная практика: наука плюс бизнес" прошло его первое заседание.

О Конгрессе

VIII Конгресс "Инновационная практика: наука плюс бизнес" проходит с 14 по 16 декабря. Его организаторами выступают Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова и негосударственный институт развития "Иннопрактика". Основная тема мероприятия в этом году: "COVID-19 как катализатор создания новой мировой системы ценностей в обществе и экономике".