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Пандемия COVID-19

Путин: КНР становится международным центром по производству российских вакцин от ковида

По словам президента РФ, подписаны контракты на выпуск более 150 млн доз вакцины

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин во вступительном слове перед началом переговоров по видеосвязи с председателем КНР Си Цзиньпином обратил внимание на продуктивное сотрудничество стран во время пандемии.

"С самого начала пандемии [РФ и Китай] надежно объединили усилия в борьбе с распространением коронавирусной инфекции", - сказал Путин.

"Китай становится международным центром по производству российских вакцин "Спутник V" и "Спутник Лайт". Подписаны контракты на выпуск более 150 млн доз вакцины с шестью китайскими производителями", - продолжил глава российского государства.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияКитайСи ЦзиньпинПандемия COVID-19
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