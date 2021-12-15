Путин: КНР становится международным центром по производству российских вакцин от ковида

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин во вступительном слове перед началом переговоров по видеосвязи с председателем КНР Си Цзиньпином обратил внимание на продуктивное сотрудничество стран во время пандемии.

"С самого начала пандемии [РФ и Китай] надежно объединили усилия в борьбе с распространением коронавирусной инфекции", - сказал Путин.

"Китай становится международным центром по производству российских вакцин "Спутник V" и "Спутник Лайт". Подписаны контракты на выпуск более 150 млн доз вакцины с шестью китайскими производителями", - продолжил глава российского государства.