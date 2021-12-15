НП РТС рассматривает вероятность покупки доли в НРД

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. НП РТС не исключает вероятность обращения к Московской бирже с предложением о выкупе доли в Национальном расчетном депозитарии (НРД), сообщил в ходе пресс-завтрака глава СПБ Биржи и президент НП РТС Роман Горюнов.

НРД входит в группу "Московская биржа" и специализируется на предоставлении депозитарных, расчетных, банковских и сопутствующих им услуг участникам финансового рынка.

"Ощущение, что центральный депозитарий, который принадлежит одной из бирж, не является правильной конструкцией для рынка, поэтому НП планирует обратиться к Московской бирже с предложением выкупить часть НРД для того, чтобы сделать центральный депозитарий не зависимым от одной из биржевых групп", - сказал он.

"Сейчас 99% акций [НРД] находится у Мосбиржи. С одной стороны, они сделали все возможное по закону, чтобы пригласить участников рынка в управление, получение обратной связи, этому надо отдать должное. <…> они все сделали аккуратно и красиво, но это на тот период, когда была одна биржевая площадка. Сейчас у нас две биржевые площадки, соответственно мои коллеги поднимают вопрос о том, что может есть смысл подумать о том, чтобы как-то эту ситуацию больше гармонизировать", - отметил председатель совета директоров НП РТС Анатолий Гавриленко. По его словам, при этом желание Московский биржи продавать долю в НРД стоит под вопросом.

Горюнов также добавил, что это "тема, которая на повестке дня в любом случае стоит". Совет директоров НП сейчас обсуждает дальнейшую стратегию. "У нас в первом квартале будет стратсессия, которую мы будем проводить по тем проектам, которые НП будет считать важными для себя на следующий год", - сказал также глава площадки.