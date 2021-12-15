Госдума приняла закон об упрощенной идентификации клиента через водительское удостоверение

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон, предусматривающий расширение источников сведений для проведения упрощенной идентификации при операциях с денежными средствами, подтверждения достоверности сведений, полученных в ходе идентификации клиентов, за счет водительского удостоверения. Документ был инициирован правительством РФ.

Согласно закону, для совершенствования порядка проведения упрощенной идентификации клиента - физического лица, расширения перечня аутентификаторов и каналов дистанционного взаимодействия законопроектом предлагается установить возможность использования в таком качестве номера водительского удостоверения.

Кроме того, закон предусматривает повышение суммы лимитов по отдельным операциям с денежными средствами, в отношении которых идентификация клиента, согласно антиотмывочному законодательству, не проводится. Предлагается повышение суммы лимитов для обязательной идентификации операций при приеме от клиентов - физических лиц страховых премий по договору обязательного страхования гражданской ответственности владельца транспортных средств и договору добровольного страхования транспортного средства с 15 тыс. до 40 тыс. рублей.

Принятым законом уточняется положение закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" об использовании сведений из информационных систем органов госвласти РФ и государственных внебюджетных фондов при подтверждении достоверности сведений, полученных при идентификации клиента, представителя клиента, выгодоприобретателя, бенефициарного владельца, а также обновлении сведений о них. В законе прямо предусмотрена возможность использования для этих целей единой системы идентификации и аутентификации.

Документ предусматривает возможность поручения проведения идентификации или упрощенной идентификации любой организацией, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, кредитной организации, а также обновления информации по идентификации. Закон был разработан в рамках реализации мероприятия, предусмотренного паспортом федерального проекта "Нормативное регулирование цифровой среды" национальной программы "Цифровая экономика Российской Федерации". Закон вступит в силу через 180 дней после опубликования.