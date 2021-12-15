Зарплата не менее 80% отраслевой станет условием господдержки бизнеса в Калининграде

ТАСС, 15 декабря. Обязательным условием для получения мер господдержки для бизнеса в Калининградской области с 2022 года станет выплата официальных зарплат работникам на уровне не менее 80% от средней зарплаты по представленной им отрасли. Это стимулирует вывод оплаты труда работников из "серой" зоны, сообщил ТАСС губернатор региона Антон Алиханов.

"По ряду отраслей мы уже это сделали, а со следующего года сделаем это во всех мерах господдержки. У нас требование - мерами господдержки пользуются только те компании, которые платят не менее 80% от средней зарплаты по отрасли", - сказал Алиханов, уточнив, что к каждой программе будет индивидуальный подход.

Если предприниматель занимается, например, овощеводством, а средняя зарплата по отрасли составляет 30 тыс. рублей, то, выплачивая меньшую сумму работнику, он не сможет рассчитывать на меры государственной поддержки, пояснил губернатор. "Мера начнет работать с 1 января 2022 года. То есть все меры поддержки будут именно такими", - сказал он.

Алиханов отметил, что это один из стимулов к выводу заработных плат из "серой" зоны. По его словам, уже сейчас на ряде предприятий отмечен рост зарплат, при этом работники не стали получать больше - предприниматели вывели из тени не декларировавшуюся часть зарплаты, чтобы пользоваться государственной поддержкой. "Я считаю, что это хорошая практика, и ее можно применять не только на региональном, но и, может быть, на федеральном уровне", - сказал он. Для работников повышение официальной заработной платы - это более высокие пенсии, социальные гарантии, подчеркнул губернатор.

В Калининградской области зарегистрировано 54,4 тыс. субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП), на 2021 года в МСП заняты свыше 201 тыс. человек - 23,5% трудоспособного населения области. Еще более 21 тыс. жителей зарегистрировались в качестве самозанятых. Доля МСП в валовом региональном продукте составляет 32%. На поддержку бизнеса в 2021 году было выделено 1 млрд 75 млн рублей из регионального (895 млн рублей) и федерального (180 млн рублей) бюджетов. На 2022 года общий объем средств на эти цели запланирован в сумме 996 млн рублей, в том числе 849 млн рублей из бюджета области. Поддержка предпринимателей осуществляется через региональный центр "Мой бизнес" в виде субсидий, льготных кредитов, займов.