Новосибирские власти рассчитывают начать строить заводы по переработке ТКО в 2022 году

НОВОСИБИРСК, 15 декабря. /ТАСС/. Новосибирские власти рассчитывают приступить к строительству двух мусороперерабатывающих комплексов в регионе в 2022 году. Даже в случае расторжения концессионного соглашения с группой "ВИС", которая планировала возвести заводы ранее, задержка при реализации проекта будет некритичной, сообщил журналистам в среду губернатор региона Андрей Травников.

Компания-концессионер - группа "ВИС" до 2019 года за свой счет планировала создать систему коммунальной инфраструктуры, включающую мусороперерабатывающие комплексы в селах Верх-Тула и Раздольное под Новосибирском и два полигона при них, а также осуществлять деятельность по обработке, обезвреживанию и захоронению отходов. Площадка у Раздольного была отвергнута по экологическим соображениям после протестов местных жителей. Позднее проект был заморожен, а в концессионное соглашение вносились изменения, касающиеся, в частности, подбора другого участка для одного из комплексов.

"Если вдруг не удастся откорректировать существующие соглашение, то возможно придется расторгаться и заходить на объявление нового конкурса. Это, конечно, приведет к некоторой потере времени, хотелось бы приступать уже к работам на площадках по строительству будущих заводов. Тем не менее, задержка некритичная будет, я думаю даже к [строительному] сезону следующего года можно успеть эти процедуры пройти", - сказал он.

Он уточнил, что одна из площадок под строительство завода уже определена. "По левому берегу площадка определена была изначально, в районе Верх-Тулы, по правому берегу окончательно еще не определена, потому что ждем результатов тех гидроизысканий, которые проводились в течение лета", - пояснил губернатор.

В октябре власти сообщили, что концессионер направил в ФАС дополнительное соглашение к основному соглашению. Отмечалось, что до конца ноября будет получено заключение ФАС по данному соглашению, в результате чего станет понятно, начнется ли работа по реализации концессии или будут рассматриваться другие варианты, в том числе расторжение соглашения. 8 декабря замгубернатора региона Сергей Семка сообщил ТАСС, что Федеральная антимонопольная служба (ФАС) отклонила проект дополнительного соглашения по концессии о строительстве двух мусороперерабатывающих комплексов компанией "Экология-Новосибирск" (принадлежит группе "ВИС") из-за недостаточного количества обосновывающих материалов. По его словам, в настоящее время концессионер дорабатывает дополнительное соглашение, после чего вновь подаст его в ФАС.

О концессионном соглашении

В июле 2016 года правительство региона заключило концессионное соглашение по строительству двух мусороперерабатывающих заводов стоимостью 6,5 млрд рублей сроком на 40 лет. В сентябре 2017 года группа "ВИС" стала собственником 75% компании "Экология-Новосибирск" и теперь представляет интересы концессионера. Весной 2019 года местные власти подали иск в Арбитражный суд Новосибирской области для изменения условий концессионного соглашения. Рабочая группа скорректировала параметры концессии с 6,5 млрд до 4,3 млрд рублей и с 40 до 25 лет, однако добровольно компания изменять условия соглашения отказалась. В июле власти отозвали иск. Как заявлял ранее губернатор региона Андрей Травников, власти намерены реализовывать концессию на тех условиях, которые были предложены рабочей группой.

Отдельные положения концессии вызвали критику депутатов Заксобрания Новосибирской области. В частности, они обратили внимание, что соглашение предполагает компенсацию из бюджета недополученных концессионером доходов, если на комплексы будет поступать менее 800 тыс. тонн твердых коммунальных отходов в год. Экологи, общественники и жители сел, вблизи которых ведется строительство мусорного полигона, усомнились в экологической безопасности проекта.