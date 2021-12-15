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Глава ЕК назвала ограничение поставок газа Молдавии из РФ попыткой давления на Кишинев

Урсула фон дер Ляйен заявила, что страны-члены ЕС должны "защищать свои общества от этой циничной геополитической игры"

ПАРИЖ, 15 декабря. /ТАСС/. Еврокомиссия (ЕК) видит попытку давления на власти Молдавии за счет ограничения поставок российского газа в эту страну в период резкого роста цен на электроэнергию в ЕС. Об этом заявила в среду глава ЕК Урсула фон дер Ляйен, выступая на заседании пленарной сессии Европарламента, транслировавшейся на его сайте.

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"Мы также видим откровенные попытки оказывать давление на Молдавию за счет ограничения поставок газа в период высоких цен на электроэнергию. Страны-члены ЕС должны защищать свои общества от этой циничной геополитической игры", - сказала она, упомянув "попытки авторитарных режимов дестабилизировать" как страны ЕС, так и соседние с содружеством государства.

В октябре "Газпром" и "Молдовагаз" продлили контракт на поставку газа на пять лет. Важным пунктом договоренностей было направление Молдавией в срок текущих платежей за газ. В ноябре Молдавия просрочила платеж. Тогда российский холдинг уведомил ее о возможном прекращении поставок газа через 48 часов из-за отсутствия оплаты по контракту.

Напоминание об Украине

Глава ЕК отметила, что ЕС желает поддерживать хорошие отношения с Россией, однако добавила, что это зависит от Москвы. Фон дер Ляйен заявила, что "Россия избрала агрессивный подход в отношении своих соседей", а также напомнила о сообщениях по поводу наращивания "военных сил РФ на восточной границе Украины и попытках дестабилизировать Украину изнутри". В этой связи она подчеркнула, что ЕС поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины, а также отметила, что "Россия заплатит огромную цену в случае дальнейших агрессивных действий в отношении Украины".

"Я призываю Россию снизить напряженность и воспользоваться дипломатической возможностью, выполняя свои международные обязательства. Конфликты должны урегулироваться мирным путем", - добавила она.

В последнее время на Западе и на Украине все чаще звучат заявления о якобы возможном "вторжении" России на украинскую территорию. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности, подчеркнув, что Россия ни для кого не представляет угрозу. При этом он не исключил возможность провокаций, чтобы оправдать такие заявления, и предупредил, что попытки силового решения проблемы на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.

Он также заявлял, что РФ фиксирует исходящую от западных стран информационную кампанию с целью представить Москву как угрозу процессу урегулирования на Украине. Песков не исключил, что такая кампания является камуфляжем для прикрытия "агрессивных помыслов, которые могут иметь место в Киеве".

Теги
РоссияМолдавияФон дер Ляйен, Урсула
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