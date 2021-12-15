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Аграрии в Кабардино-Балкарии получили более 2 млрд рублей господдержки с начала года

Из федерального бюджета за год перечислено 83,7% от лимита

НАЛЬЧИК, 15 декабря. /ТАСС/. Агропромышленный комплекс Кабардино-Балкарии получил свыше 2 млрд рублей бюджетных средств с начала 2021 года, сообщили журналистам в пресс-службе регионального Минсельхоза.

"Аграриям Кабардино-Балкарии с начала текущего года перечислено всего 2,134 млрд рублей, в том числе из федерального бюджета - 2,019 млрд рублей, или 83,7% от лимита. Освоение республиканского бюджета составляет 0,115 млрд рублей, или 98,3%", - говорится в сообщении.

Согласно подписанным соглашениям, в 2021 году на поддержку АПК Кабардино-Балкарии планируется направить 2,53 млрд руб., в том числе из федерального бюджета - 2,41 млрд, республиканского - 0,117 млрд руб.

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