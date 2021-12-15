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"Газпром" почти за год увеличил добычу газа на 14,2%

Холдинг нарастил экспорт газа на 4,8%

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. "Газпром" с начала 2021 года, по предварительным данным, нарастил добычу газа на 14,2% (на 61,1 млрд куб. метров) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 490,4 млрд куб. м. Экспорт газа в страны дальнего зарубежья за 11,5 месяца вырос на 4,8% (на 8,2 млрд куб. м), до 178,1 млрд куб. м, говорится в сообщении холдинга.

"К странам, в которые "Газпром" уже экспортировал больше газа, чем за весь 2020 год (Германия, Турция, Италия, Болгария, Румыния, Сербия, Греция, Словения, Швейцария, Северная Македония, Босния и Герцеговина), добавились по итогам первой половины декабря Польша, Дания и Финляндия", - отмечает газовый холдинг.

Продолжают увеличиваться и поставки в Китай по "Силе Сибири", в декабре они ежедневно продолжают превышать суточные контрактные обязательства "Газпрома" более чем на 30%.

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