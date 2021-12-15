НПОА начнет серийное производство радаров для беспилотного транспорта в 2022 году

ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 декабря. /ТАСС/. НПО автоматики (НПОА, входит в "Роскосмос") приступит к серийному производству радаров для беспилотного транспорта в 2022 году. Изделие было разработано в рамках Уральского научно-образовательного центра (НОЦ), сообщил журналистам замдиректора НПОА по гражданской продукции Антон Капустин.

"Проект реализовался в рамках Уральского НОЦ. Ученые Уральского федерального университета разработали техническую документацию, а НПОА взяло на себя роль индустриального партнера в части освоения производства. Радар используется для систем безопасности автотранспорта. Он определяет движущиеся цели, используется для экстренного торможения, для предотвращения ДТП", - сказал он.

По его словам, технические характеристики получившегося радара соответствуют мировым аналогам. "Он позволяет определять движущиеся цели на расстоянии до 250 м на скорости до 200 км/ч", - пояснил замгендиректора.

Капустин уточнил, что серийные поставки радаров запланированы на 2022 год. "Сферы применения радара: автотранспорт - легковые и грузовые автомобили, сельское хозяйство - комбайны, трактора, муниципальный транспорт. Сейчас мы с заказчиками проводим испытания Потенциально радар можно адаптировать для железнодорожного транспорта", - добавил он.

О предприятии

НПО автоматики им. академика Н.А. Семихатова (входит в Госкорпорацию "Роскосмос") - одно из крупнейших предприятий России в области разработки и изготовления систем управления и радиоэлектронной аппаратуры для ракетно-космической техники, а также систем управления для автоматизации технологических процессов в различных отраслях промышленности.

О НОЦ

Уральский межрегиональный НОЦ "Передовые производственные технологии и материалы" создан в рамках национального проекта "Наука и университеты" для проведения прикладных научных исследований и разработок мирового уровня. Центр участвует в получении конкурентоспособных технологий и продуктов, их коммерциализации, а также подготовке кадров. В развитии УМНОЦ активное участие принимают ведущие вузы Свердловской, Челябинской и Курганской областей - УрФУ, ЮУрГУ, КГУ и другие. Председателем наблюдательного совета центра является полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе Владимир Якушев.