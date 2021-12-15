Каракас и Москва обсуждают открытие завода по выпуску "Эпиваккороны" в Венесуэле

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Венесуэла и Россия обсуждают на научно-техническом уровне открытие в латиноамериканской стране завода по производству вакцины "Эпиваккорона". Об этом сообщил в среду посол Венесуэлы в РФ Карлос Рафаэль Фариа на международном семинаре, посвященном научно-техническому сотрудничеству между Россией и Латинской Америкой. Встреча прошла в Московском государственном лингвистическом университете (МГЛУ) и была организована его Центром ибероамериканских программ.

"В настоящее время на научно-техническом уровне ведутся переговоры с целью установки в Венесуэле завода по производству вакцины "Эпиваккорона", - сказал посол. Он подчеркнул, что это "важный момент не только для Венесуэлы, но и для всего региона".

Фариа напомнил, что Венесуэла "стала первой страной в Западном полушарии, которая зарегистрировала российскую вакцину "Спутник V" и успешно провела ее испытания". По его словам, в Венесуэлу идут регулярные поставки препарата, кроме того, в стране также зарегистрированы вакцины "Спутник Лайт" и Эпиваккорона".

Посол отметил, что Россия и Венесуэла являются "стратегическими партнерами и самыми надежными союзниками в Латинской Америке" и научно-техническое сотрудничество между ними "очень сильно активизировалось" в условиях пандемии. Фариа также назвал Российский фонд прямых инвестиций "важным партнером и союзником Венесуэлы в борьбе с ковидом". Посол выразил "бесконечную признательность от имени президента [Венесуэлы Николаса] Мадуро, правительства страны и всего венесуэльского народа президенту [РФ Владимиру] Путину, правительству [России], всем институтам <...> за помощь, которую они оказали [латиноамериканской] стране в борьбе с пандемией COVID-19".