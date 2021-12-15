Россия изучает вопрос о регистрации и поставках вакцины "Спутник Лайт" в Марокко

РАБАТ, 15 декабря. /Корр. ТАСС Первин Мамед-заде/. Россия в настоящее время изучает вопрос о регистрации и организации поставок вакцины от коронавируса "Спутник Лайт" в Марокко. Об этом сообщил в среду корреспонденту ТАСС торговый представитель РФ в Марокко Артем Цинамдзгвришвили.

"Окончательное решение об объемах и сроках закупок вакцин против COVID-19 остается за Министерством здравоохранения Марокко. Россия в настоящее время изучает вопрос о регистрации и организации поставок в королевство вакцины "Спутник Лайт" для ее использования в качестве бустера", - подчеркнул он.

"Ранее в марте 2021 года российская вакцина "Спутник V" получила регистрацию Минздрава Марокко для применения на территории страны. Однако поставки препарата еще не начались", - пояснил собеседник агентства.

"Перспективным направлением для организации сотрудничества с Марокко представляются рынки африканских стран. С учетом высокого развития местного фармацевтического сектора, наличия тесных экономических связей королевства со странами континента, а также в целях снижения логистических издержек, Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ) совместно с одной из марокканских передовых производственных лабораторий прорабатывается возможность организации производства российских вакцин "Спутник V" и "Спутник Лайт" на территории Марокко как для внутреннего рынка, так и для экспорта в страны региона", - подытожил Цинамдзгвришвили.

Вакцинация продолжается

28 января король Мухаммед VI дал старт национальной кампании вакцинации населения от коронавируса. В соответствии с указаниями монарха вакцинация бесплатная для всех граждан, а также постоянно проживающих в стране иностранцев. Она должна коснуться 80% населения Марокко - около 30 млн человек.

К настоящему времени в королевстве первой дозой вакцинированы более 24,47 млн человек, при этом свыше 22,79 млн из них введены два компонента вакцины, а 2,09 млн - три компонента. Минздрав регулярно призывает всех граждан "принять участие в крупномасштабной национальной программе вакцинации для продвижения к достижению коллективного иммунитета".

Ранее правительство продлило до 31 декабря действие режима чрезвычайного санитарного положения, введенного 20 марта 2020 года для противодействия распространению коронавируса.