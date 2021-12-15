БЛАГОВЕЩЕНСК, 15 декабря. /ТАСС/. Первая роботизированная молочная ферма открылась в Амурской области, в селе Грибское. С выходом на проектную мощность она обеспечит прирост производства молока на 2,8 тыс. тонн в год, сообщила в среду пресс-служба правительства региона.

"[Губернатор Амурской области] Василий Орлов посетил первую роботизированную ферму в Грибском <…>. Проект предусматривал модернизацию действующего животноводческого комплекса на 400 коров, что с выходом на проектную мощность обеспечит прирост производства молока на 2,8 тыс. тонн в год, кроме того, создано десять новых рабочих мест", - говорится в сообщении.

Как отмечают специалисты, роботизированное производство позволяет увеличить качество продукции и повысить надежность на производстве. Система добровольного доения работает 22 часа в сутки. Оборудование позволяет доить каждую корову в соответствии с ее индивидуальными потребностями и продуктивностью.

"Это первая в регионе роботизированная ферма. Технология сейчас изучается, а в дальнейшем этот опыт может быть распространен на другие территории области. Сегодня наша обеспеченность молоком составляет более 50%, и этого недостаточно, перед нашим минсельхозом стоит задача поднять этот уровень до 80%. Для этого предусмотрены меры господдержки: мы субсидируем часть капитальных затрат на строительство, 50% на оборудование и покупку скота", - цитирует пресс-служба слова Орлова.

Численность крупного рогатого скота в комплексе превышает 2,5 тыс. голов. Продуктивность в расчете на одну фуражную корову по итогам года прогнозно составит 7,1 тыс. кг.

Вице-премьер - полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев ранее призвал повысить уровень продовольственной безопасности макрорегиона с помощью инвестиционных проектов, связанных с производством продуктов питания, отметив, что такие проекты должны иметь отдельную финансовую поддержку.