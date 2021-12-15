СФ одобрил закон об увеличении на 20% фонда оплаты труда помощников депутатов и сенаторов

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Совет Федерации на заседании в среду одобрил закон об увеличении на 20% объема месячного фонда оплаты труда помощников депутатов и сенаторов.

В законе о статусе депутатов и сенаторов прописывается, что общий месячный фонд оплаты труда помощников депутатов и сенаторов составляет 387 тыс. рублей, а не 300 тыс. рублей, как сейчас.

Как говорится в пояснительной записке, в поправках к Конституции РФ были закреплены дополнительные социальные гарантии для граждан, а также усилены возможности парламентского контроля, что расширяет полномочия депутатов Госдумы и сенаторов. В частности, в связи с необходимостью контролировать выполнение социальных гарантий "значительно увеличивается объем работы депутатов Государственной думы в регионах и повышаются требования к ее качеству".

Депутаты и сенаторы сейчас могут иметь до семи помощников, работающих по срочному служебному контракту. Законом предлагается увеличение на 20% общего объема месячного фонда оплаты их труда.

Согласно финансово-экономическому обоснованию принятие законопроекта потребует выделения дополнительных ассигнований из федерального бюджета. Предполагается, что в 2022 году они составят 761,4 млн рублей, в 2023 году - 794,8 млн рублей, а в 2024 году - 822,4 млн рублей.