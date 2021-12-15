Совфед одобрил закон о размещении радиоактивных отходов, не связанных с атомной энергией

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Совет Федерации одобрил на пленарном заседании в среду закон, позволяющий по решению правительства РФ размещать радиоактивные отходы, которые образовались при осуществлении не связанных с использованием атомной энергии видов деятельности, в уже существующих местах размещения радиоактивных отходов.

Речь идет о размещении твердых низкоактивных и очень низкоактивных радиоактивных отходов, образовавшихся при осуществлении не связанных с использованием атомной энергии видов деятельности по переработке минерального сырья с повышенным содержанием природных радионуклидов. Согласно закону, такие отходы будут размещаться в местах, где уже находятся радиоактивные отходы, образовавшихся при добыче и переработке урановых руд. Инициатива устанавливает, что размещение таких отходов разрешается исключительно по решению правительства РФ.

Нововведение, отмечают разработчики инициативы, позволит использовать существующую инфраструктуру и не создавать дополнительные пункты хранения радиоактивных отходов.