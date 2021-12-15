Около 70% промышленных предприятий Татарстана испытывают дефицит кадров

КАЗАНЬ, 15 декабря. /ТАСС/. Татарстан испытывает кадровый голод в промышленной сфере, 70% предприятий нуждаются в рабочих, сообщил министр промышленности и торговли региона Альберт Каримов на заседании Совета безопасности республики.

"Дополнительно были анкетированы предприятия по вопросам кадрового обеспечения, опросили 110 крупнейших предприятий, которые в совокупности обеспечивают свыше 200 тыс. человек занятостью в промышленности. Примерно 70% опрошенных предприятий отметили дефицит кадров", - сказал Каримов.

По словам президента, половина выпускников ссузов получают крайне низкий уровень квалификации или абсолютно не готовы работать на производстве, это приводит к торможению создания новых производств. Он заявил, что регион в кадровом кризисе, и необходимо принять жесткие меры для сохранения молодежи в регионе и привлечения из других.

На заседании обсудили вопрос предоставления мест в общежитиях или в "малосемейках" для студентов ссузов, которые намерены работать на предприятиях, увеличения уровня заработной платы и обеспечения роста производительности труда с помощью цифровизации и роботизации. По итогу заседания по поручению президента Татарстана будет создана рабочая группа для решения вопроса дефицита кадров в регионе.

"На рынке труда сложилась парадоксальная ситуация, при общем сокращении рабочих мест предприятия Татарстана продолжают испытывать дефицит рабочей силы, потому что выросли требования к квалификации рабочих", - сказал на заседании президент республики Рустам Минниханов.

Каримов на заседании озвучил данные официального прогноза в Татарстане, который составляется на семь лет. Так, потребность промышленных предприятий в кадрах составляет более 26 тыс. человек. Свыше 80% - это потребность в специалистах со средним профессиональным образованием, и только 20% - это специалисты с высшим образованием. Самый высокий спрос на специалистов в машиностроительном секторе - это 17,6 тыс. человек, в химии и газохимии - 5 тыс. человек, в нефтедобыче и нефтепереработке - это 1,2 тыс. человек.

По данным Минпромторга региона, численная занятость в экономике в Татарстане составляет 2 млн человек, из которых в отраслях промышленности задействовано более 470 тыс.