Росатом приступил к созданию Единой платформы цифровых сервисов для Севморпути

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Госкорпорация "Росатом" завершила разработку концепции и приступила к созданию Единой платформы цифровых сервисов на Севморпути (ЕПЦС СМП). Об этом в среду сообщили ТАСС в дирекции Северного морского пути Росатома, отметив, что платформа будет создана и внедрена ко второму кварталу 2025 года.

"Концепция легла в основу технического задания на разработку ЕПЦС СМП. Начато проектирование первой очереди платформы. Госкорпорация "Росатом" должна реализовать весь проект ко второму кварталу 2025 года", - сказал заместитель директора дирекции СМП госкорпорации "Росатом" Максим Кулинко.

Концепцией предусмотрена интеграция различных цифровых продуктов и баз данных, созданных для обеспечения безопасности судоходства и диспетчеризации флота в акватории Севморпути. Как отметили в дирекции СМП, платформа будет рассчитана на обслуживание до 1,5 тыс. уникальных пользователей. Им будут предоставлены 27 цифровых сервисов, выделенных в девять блоков по направлениям безопасность мореплавания; управление судоходством; навигационно-гидрографического обеспечение; гидрометеорологическое обеспечение и ледовая обстановка; аналитическая информация по безопасности, эффективности функционирования и развитию СМП; управление инфраструктурой СМП; информационное обеспечение грузоперевозок; реестр услуг и сервисов в акватории СМП; экологический мониторинг акватории СМП. Для удобства пользователей планируется реализовать функцию единого окна.

Создание ЕПЦС СМП предусмотрено в едином плане мероприятий по реализации основ государственной политики Российской Федерации в Арктике на период до 2035 года и стратегии развития Арктической зоны Российской Федерации и обеспечения национальной безопасности на период до 2035 года.