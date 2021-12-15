Ростех направил в регионы почти 100 млн доз различных вакцин в 2021 году

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Ростех поставил в текущем году российским регионам почти 100 млн доз вакцин от разных инфекций, сообщила госкорпорация.

"Холдинг "Нацимбио" госкорпорации "Ростех" направил в регионы России весь запланированный на 2021 год объем вакцин для Национального календаря профилактических прививок. По заказу Минздрава в медицинские учреждения в 85 регионах России было передано 99,9 млн доз препаратов от гриппа и других опасных инфекций", - говорится в сообщении.

Кроме вакцины от гриппа, холдинг поставлял вакцины для профилактики дифтерии, столбняка, коклюша, кори, краснухи, паротита, туберкулеза, гепатита B. В этом году впервые регионы получили детскую комбинированную вакцину "Вактривир" от кори, краснухи и паротита, отметил гендиректор "Нацимбио" Андрей Загорский. "Вактривир" предназначен для вакцинации детей в возрасте 12 месяцев и шести лет.

"Нацимбио" с 2015 года выступает единственным поставщиком иммунобиологических лекарственных препаратов, производимых по полному циклу на территории РФ, для применения в рамках национального календаря профилактических прививок.

В прошлом году "Нацимбио" поставила в регионы РФ более 80 млн доз вакцин от гриппа.