Путин и Си Цзиньпин поддержали создание независимой инфраструктуры для торговых операций

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин поддержали активизацию усилий по формированию независимой инфраструктуры для обслуживания торговых операций РФ и КНР, сказал журналистам помощник российского лидера Юрий Ушаков.

"Особое внимание было уделено необходимости активизации усилий по формированию независимой финансовой инфраструктуры для обслуживания торговых операций между Россией и Китаем. Имеется в виду создать такую инфраструктуру, на которую не смогли бы влиять третьи страны", - сказал Ушаков.

Путин и Си Цзиньпин выступили за увеличение доли национальных валют во взаимных расчетах, за расширение сотрудничества по обеспечению доступа инвесторов РФ и КНР на фондовые рынки, добавил помощник президента РФ.

Ушаков отметил, что лидеры обменялись и опытом стран в сфере цифровых валют центральных банков. "Состоялся обмен опытом в такой инновационной сфере как цифровые валюты центральных банков", - обратил внимание помощник российского лидера.

В целом он напомнил, что экономическое сотрудничество стран активно развивается, успешно идет двусторонняя торговля, которая в текущем году показала существенное увеличение объемов. "В этом году будут рекордные показатели товарооборота. С обеих сторон было подтверждено стремление выводить взаимную торговлю на рубеж $200 млрд. К этому обе стороны будут прилагать усилия", - подчеркнул Ушаков.

Кроме того, лидеры обратили внимание, что РФ и Китай придают важное значение работе по сопряжению планов развития ЕАЭС и китайской инициативы "Один пояс - один путь". "Это важно в интересах формирования Большого евразийского партнерства. В этом плане стороны будут активно и дальше работать друг с другом", - резюмировал Ушаков.

Поставки зерна

Путин и Си Цзиньпин также обсудили вопрос поставки российского зерна в Китай. "Да, эта тема обсуждалась достаточно подробно", - сказал представитель Кремля, отвечая на соответствующий вопрос.

Говоря о перспективах, когда Китай может открыть рынок для поставок зерна из всех регионов РФ, Ушаков заметил, что "этот вопрос будет изучен, по линии соответствующих ведомств будет дан ответ".

Как сообщалось ранее, из-за пандемии коронавируса в Китае были приняты меры по ужесточению контроля за импортируемой пищевой и сельскохозяйственной продукцией. В связи с этим Россельхознадзор в начале нынешнего года предупреждал о возможных проблемах с отгрузками зерновых в КНР. При этом Россельхознадзор сообщал, что в первом квартале 2021 года Китай был одним из основных импортеров зерновых культур - в эту страну было поставлено из РФ 529 тыс. тонн.