В Приамурье более 170 производителей сои получат господдержку

БЛАГОВЕЩЕНСК, 15 декабря. /ТАСС/. Более 170 предприятий по производству сои в Амурской области получат государственную поддержку по программе стимулирования увеличения производства масличных культур. Всего из федерального бюджета на это выделено почти 1,7 млрд рублей.

"В ближайшие дни 174 амурским производителям сои будет направлена господдержка по программе "стимулирования увеличения производства масличных культур" в сумме 1686,8 млн рублей из федерального и областного бюджетов. Пакеты документов данных сельхозтоваропроизводителей уже переданы на оплату", - говорится в сообщении.

Агропромышленный комплекс - основной в экономике Амурской области. До 1990 года в Приамурье выращивалось более 70% общего объема российской сои, сейчас - свыше 40%. В 2021 году продукция АПК из Приамурья поставлялась в 10 стран - Китай, Республику Корею, Казахстан, Вьетнам, Японию, Беларусь, Монголию, Узбекистан, Таджикистан, Индонезию. Основным импортером традиционно является Китай, на долю которого приходится 97% объема поставляемой продукции.

По информации пресс-службы правительства Амурской области, с начала года экспорт продукции аграрно-промышленного комплекса составил $141,8 млн - это 78,4% от планового значения. По сравнению с 2020 годом - на 8% меньше. "При этом снижение показателей не мешает Амурской области сохранять лидерские позиции в экспорте сои среди всех регионов РФ", - отметили в пресс-службе правительства региона.

В министерстве сельского хозяйства Амурской области отмечают, что снижение показателей связано с неблагополучной эпидемиологической ситуацией. "Кроме того, в течение всего года отгрузки в КНР в направлении железнодорожной станции Гродеково периодически приостанавливались полностью либо частично по различным причинам. Экспорт же в другие страны-партнеры Азиатско-Тихоокеанского региона - КНДР, Южная Корея, Вьетнам - затруднителен в связи с огромной загрузкой портов Дальнего Востока", - пояснили в министерстве.Основную долю амурского экспорта аграрно-промышленного комплекса составил экспорт сои - более 75% от общего объема, а также продукты ее переработки - 11%. Доля зерновой продукции в текущем году увеличилась и достигла 10% (на 7,6% выше показателей прошлого года).