Рост инвестиций в основной капитал Москвы по итогам года может составить порядка 12%

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Власти Москвы ожидают, что объем инвестиций в основной капитал по итогам года может превысить 4 трлн рублей, и рост составит около 12% по сравнению с прошлым годом. Об этом сообщил в среду руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики города Александр Прохоров в ходе заседания проектного офиса по улучшению инвестиционного климата в столице.

"Объем инвестиций в основной капитал за девять месяцев 2021 года составил 2,5 трлн рублей, что почти на 22% больше, чем за аналогичный период прошлого года. По итогам года мы ожидаем, что общий объем инвестиций превысит 4 трлн рублей, а рост составит порядка 12% к 2020 году", - сказал Прохоров

По его словам, сегодня одним из ключевых столичных проектов является комплексное развитие территорий - "Индустриальные кварталы". Вряд ли кого-то здесь удивит тот факт, что в столице более 2 тыс. га бывших промзон, которым необходим редевелопмент. В активной стадии реализации сейчас находятся семь проектов, из них в этом году заключены три договора о КРТ: "Алтуфьевское шоссе", "Кунцево", "Коровино". В этом году был опубликован 51 проект решения о КРТ. В планах на 2022 год запустить более 130 проектов КРТ.

Глава ведомства подчеркнул, что инвестиционный климат столицы был и остается ключевой задачей, требующей постоянной работы со стороны властей города. Власти меняют подходы, следят за трендами, совершенствуют финансовые инструменты и постоянно развиваются для формирования в городе самых привлекательных условий для ведения бизнеса, используют опыт зарубежных коллег, добавил он.

"В частности, столица одной из первых в России начала использовать формы государственно-частного партнерства. Их объем превышает 1,1 трлн рублей", - привел пример Прохоров.