Около 12,5 тыс. рабочих мест создадут в Новой Москве в 2022 году

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Около 12,5 тыс. рабочих мест планируется создать на территории Новой Москвы в 2022 году. Об этом сообщил в среду журналистам руководитель департамента развития новых территорий Москвы Владимир Жидкин.

"С момента присоединения в три раза мы увеличили количество рабочих мест. В этом году появилось новых 12,5 тыс. рабочих мест. На будущий год тоже планируется не менее 12,5 тыс. рабочих мест создать", - сказал Жидкин.

Он отметил, что к 2035 году в Новой Москве может быть создано 1 млн рабочих мест.