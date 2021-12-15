Белоусов поручил создать команды, которые займутся внедрением инвестстандарта в регионах

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Отдельные команды для внедрения нового регионального инвестиционного стандарта должны быть созданы в каждом из 12 пилотных субъектов РФ. Такое поручение по итогам заседания комиссии Госсовета по направлению "Инвестиции" дал первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов, сообщила в среду пресс-служба правительства РФ.

"В каждом субъекте нужно сформировать команды, которые займутся его (регионального инвестиционного стандарта) внедрением, и организовать площадку для обучения и обратной связи с Минэкономразвития как идеологом инициативы", - сказал Белоусов, слова которого приводит пресс-служба.

Первый вице-премьер также поручил составить рейтинг регионов по темпу роста инвестиций, "очищенный от бюджетных инвестиций, вложений в ТЭК и естественных монополий". По его мнению, это необходимо для "осмысленного внедрения стандарта".

Первый замминистра экономического развития РФ Андрей Иванов, в свою очередь, сообщил, что все элементы стандарта выпущены в форме методических рекомендаций, в дальнейшим планируется закрепить их в федеральном законодательстве.

"Более 30 регионов намерены реализовать регстандарт в 2022 году. Это позволит им получить дотацию для компенсации ИНВ [инвестиционный налоговый вычет]", - заявил он.

О региональном инвестстандарте

Региональный инвестиционный стандарт - это набор практик по улучшению регионального инвестиционного климата, предусматривающий совершенствование регионального законодательства, создание специализированной организации по привлечению и сопровождению инвестиций, а также совета по инвестициям под председательством главы региона.

В настоящее время региональный инвестиционный стандарт внедряют 12 пилотных субъектов РФ.

Оценивать внедрение нового стандарта будет Минэкономразвития совместно с Агентством стратегических инициатив, Российским союзом промышленников и предпринимателей, "Деловой Россией" и Торгово-промышленной палатой.