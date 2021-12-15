На реконструкцию пропускных пунктов Вяртсиля и Люття в Карелии направят 5,5 млрд рублей

ПЕТРОЗАВОДСК, 15 декабря. /ТАСС/. Работы по реконструкции международных автомобильных пропускных пунктов (МАПП) на границе Карелии и Финляндии Вяртсиля и Люття стоимостью 5,5 млрд рублей позволят увеличить их пропускную способность более, чем в два раза. Об этом в среду сообщили в пресс-службе Минэкономразвития российского региона.

"Ожидается, что после реконструкции пропускная способность МАПП Вяртсиля увеличится в 2,3 раза, МАПП Люття - в 2,2 раза. Данные показатели согласованы с сопредельной стороной", - говорится в сообщении.

На реконструкцию погранпунктов в период с 2022 по 2026 год из федерального бюджета выделят 5,5 млрд рублей. Планируется увеличить число полос для движения грузового и пассажирского транспортов, построить новые административные здания, а также улучшить инфраструктуру.

В министерстве напомнили, что в 2019 году было принято решение о придании статуса многостороннего пункту пропуска Сювяоро - Париккала на границе Финляндии и Лахденпохского района Карелии. Сейчас решается вопрос по строительству нового здания на финской стороне.

"Со своей стороны Минтранс России выразил готовность в ближайшие два-три года улучшить существующую инфраструктуру пункта пропуска на российской стороне, что, несомненно, будет способствовать дальнейшему развитию внешнеторговой деятельности и приграничного сотрудничества между Республикой Карелия и Финляндией", - добавили в пресс-службе Минэкономразвития региона.

Ранее сообщалось, что по решению правительства РФ на МАПП Люття в Костомукше и Вяртсиля в Сортавальском районе распространили режим электронных виз для въезда иностранных граждан.