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Госдума дополнила в I чтении полномочия Минпромторга по маркировке товаров

Законопроект определяет, что Минпромторг является уполномоченным органом по выработке госполитики и нормативно-правовому регулированию по вопросам маркировки

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Госдума приняла в первом чтении законопроект об уточнении полномочий Министерства промышленности и торговли в сфере маркировки товаров средствами идентификации. Документ был инициирован правительством. Изменения вносятся в закон "Об основах госрегулирования торговой деятельности в РФ".

Законопроект определяет, что Минпромторг является уполномоченным органом по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию по вопросам маркировки товаров средствами идентификации. Кроме того, Минпромторг является координатором создания и функционирования информационной системы мониторинга за оборотом таких товаров. При этом утратившими силу признаются положения, наделяющие ФНС России полномочиями по контролю за оборотом маркированных товаров, координации деятельности федеральных органов исполнительной власти и функционированию системы маркировки товаров контрольными (идентификационными) знаками.

29 марта 2019 года вступило в силу для РФ Соглашение о маркировке товаров средствами идентификации в Евразийском экономическом союзе от 2 февраля 2018 года, которым предусмотрено введение маркировки товаров на территории союза. Минпромторг в качестве координатора системы маркировки в РФ на постоянной основе должен участвовать в заседаниях Евразийской экономической комиссии, говорится в пояснительной записке.

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