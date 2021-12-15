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ЕК внесла пакет предложений по созданию в ЕС рынка водородного топлива

ЕК внесла пакет предложений по созданию в ЕС рынка водородного топлива - заявление.

В Карелии отменили часть ограничений организациям с паспортами коллективного иммунитета
В том числе им разрешили не требовать у посетителей и гостей QR-коды, справки или отрицательный ПЦР
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