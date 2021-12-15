В Карелии отменили часть ограничений организациям с паспортами коллективного иммунитета

ПЕТРОЗАВОДСК, 15 декабря. /ТАСС/. Несколько антиковидных ограничений, касающихся в том числе обслуживания клиентов по QR-кодам, отменили в Карелии для организаций, получивших паспорт коллективного иммунитета. Об этом в среду на своей странице "ВКонтакте" сообщил глава региона Артур Парфенчиков.

"Многим предприятиям и организациям, если у них есть паспорт коллективного иммунитета, теперь необязательно требовать у посетителей и гостей QR-коды, справки или отрицательный ПЦР", - написал он.

Уточняется, что документ, подтверждающий наличие иммунитета к коронавирусу, теперь необязателен при посещении фитнес-центров и бассейнов, объектов размещения туристов (гостиниц, хостелов, турбаз). Послабление касается театров, музеев, библиотек, концертных залов, клубов, домов культуры, организаций сфер отдыха и развлечений.

Помимо этого, власти региона увеличили наполняемость залов и кинотеатров с 50% до 75%. "А если у кинотеатра есть паспорт коллективного иммунитета, и владелец принял решение продолжить проверять у зрителей QR-коды, то ограничение по наполняемости снимается", - добавил Парфенчиков.

По словам главы региона, смягчение ограничений вызвано хорошими показателями по вакцинации в республике. На сегодня обоими компонентами вакцины от коронавируса в республике привиты 64% взрослого населения, а первым компонентом - более 70%. Парфенчиков также отметил, что среди заболевших COVID-19 доля привитых составляет всего 4,8%.

По данным правительства Карелии, с начала пандемии в регионе выявили 87 078 случаев заражения новой инфекцией, прирост за сутки составил 219 человек, из которых 211 не были привиты. Выздоровели 82 140 пациентов, умерли - 1 135. Доля свободных коек составляет 24,4%.