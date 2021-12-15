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Путин рассказал, какие меры важны для повышения доходов граждан

Среди них президент назвал адресную поддержку, и помощь семьям с детьми, и создание рабочих мест

НОВО-ОГАРЕВО, 15 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин заверил, что борьба с бедностью остается важнейшим приоритетом властей. Глава государства отметил, что для повышения доходов россиян важны самые разные меры.

"Борьба с бедностью - это наш безусловный приоритет, он прямо связан с ответом на демографический вызов", - сказал глава государства в среду на заседании совета по стратегическому развитию и нацпроектам. По его мнению, "для повышения доходов граждан важно все: и адресная социальная поддержка, и помощь семьям с детьми, и новые рабочие места, и сбалансированное развитие регионов и отраслей экономики, и повышение доступности и качества образования на всех уровнях".

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