Суд перенес рассмотрение иска "Башнефть-Полюс" к Варандейскому терминалу на 20 января

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Арбитражный суд Архангельской области на заседании 15 декабря отложил на 20 января 2022 года разбирательство по иску "Башнефть-Полюс", которой совместно владеют "Лукойл" (25,1%) и "Роснефть" (74,9%), к подконтрольному "Лукойлу" Варандейскому терминалу. Об этом свидетельствуют данные картотеки арбитражных дел.

Этот иск стал продолжением длящегося с 2018 года спора между Федеральной антимонопольной службой (ФАС), "Лукойлом" и "Роснефтью" о стоимости перевалки с Варандейского терминала, который является единственным способом отгрузки нефти с месторождений им. Требса и им. Титова на севере Ненецкого автономного округа. "Роснефть" и "Лукойл" стали разрабатывать эти месторождения совместно после того, как "Роснефть" приобрела контрольный пакет в "Башнефти".

Изначально "Башнефть-Полюс" пыталась взыскать с Варандея 9,27 млрд рублей, однако затем суд удовлетворил ее ходатайство и повысил сумму требования до 9,51 млрд рублей. В самом иске суть претензий не раскрывается.

В 2018 году "Роснефть" пожаловалась в ФАС на то, что тарифы Варандейского терминала на перевалку завышены. Ведомство поддержало обращение компании и констатировало, что тарифы в размере $38 за тонну в течение нескольких лет были "монопольно высокими". "Лукойл" оспорил решение ФАС в арбитражном суде, который встал на сторону истца. Однако все последующие инстанции заняли сторону ФАС.