Уровень газа в хранилищах ЕС опустился на 12 п.п. ниже нормы

БРЮССЕЛЬ, 15 декабря. /ТАСС/. Уровень заполнения подземных газовых хранилищ (ПХГ) в ЕС составляет 62% от их мощностей, это на 12 процентных пунктов (п.п.) ниже нормального уровня, но пока риска кризиса газоснабжения в Евросоюзе нет, многое будет зависеть от погоды. Об этом заявила в среду еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон, представляя на пресс-конференции в Брюсселе предложения ЕК по реформированию энергетического сектора ЕС.

"На данный момент уровень запасов газа составляет 32%, то есть, простите, он составляет 62%, точно 62% от мощностей [ПХГ]. Это на 12 п.п. ниже, чем обычно в это время, - заявила она. - Мы пристально мониторим ситуацию. Мы не видим немедленных рисков кризиса снабжения. Однако, тут есть одна серьезная переменная - это наша погода. Вопрос, какой будет зима", - сказала Симсон. В рамках своих предложений по улучшению энергоситуации в ЕС Еврокомиссия, в частности, предложила запретить продление долгосрочных газовых контрактов на период после 2049 года, чтобы "облегчить выход на рынок производителям низкоуглеродных и возобновляемых газов".

Согласно опубликованной в среду ежемесячной статистики "Газпрома", около трети (32,6%) газа, закачанного в европейские ПХГ, по состоянию на середину декабря уже поднята. Ссылаясь на данные Gas Infrastructure Europe, "Газпром" отметил, что на 13 декабря объем активного газа в европейских ПХГ на 24,5% (на 19,9 млрд куб. м) ниже прошлогоднего уровня. "Газпром" продолжает закачку собственного газа в пять европейских подземных хранилищ, говорится в сообщении холдинга.

Ранее в "Газпроме" отмечали, что в начале декабря отбор газа из европейских хранилищ на 19% превышал среднее значение для этого периода за многолетнюю историю наблюдений. При этом в начале месяца в Северной и Восточной Европе отмечались аномальные морозы с обновлением более чем столетних рекордов отрицательных температур. На этом фоне с начала декабря биржевая цена газа в Европе выросла практически на 50%, достигая ранее на этой неделе на торгах лондонской биржи ICE более $1 500 за 1 тыс. куб. м.